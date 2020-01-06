Con il campionato di Serie A3 fermo per il turno di riposo della Menghi, la squadra biancorossa ha proseguito il lavoro con una gara amichevole contro Pineto. Prima della sfida tra le due formazioni, si è tenuto però il torneo di volley organizzato dalla Volley Academy Macerata, in collaborazione con la Sacrata Civitanova e Monte San Giusto Fea Telusiano. È stata una nuova occasione per i bambini e le bambine del settore giovanile maceratese, di incontrare da vicino i giocatori della Serie A. La Menghi Macerata si è divertita a partecipare all’iniziativa e gli atleti si sono uniti con entusiasmo ai più piccoli, prima dell’impegno con Pineto. Al termine del torneo, bambine e bambini sono stati premiati con i gadget gentilmente offerti dalla Banca Macerata.