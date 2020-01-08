venerdì, Agosto 15, 2025
HomeCOMUNICamerino
Camerino

Uno studente da 100 e lode:
il “Divini” premia l’eccellenza

SAN SEVERINO - Il neo diplomato Michele Ceresani ha ricevuto il diploma dal sindaco Rosa Piermattei e dal dirigente scolastico Sandro Luciani

32
Lo studente da 100 e lode Michele Ceresani, insieme al primo cittadino settempedano Rosa Piermattei e al dirigente scolastico Sandro Luciani

In occasione della festa del diploma dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” di San Severino, il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei, insieme al dirigente scolastico Sandro Luciani, ha consegnato anche un diploma da cento e lode.  A riceverlo Michele Ceresani di Camerino, nato nel febbraio 2000, che ha concluso il percorso di studi in informatica e telecomunicazioni, articolazione telecomunicazione, ottenendo il massimo profitto nell’anno scolastico 2018/2019.

Potrebbe interessarti

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063
Direttrice responsabile: Alessandra Pierini

© Copyright 2024