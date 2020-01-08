In occasione della festa del diploma dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” di San Severino, il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei, insieme al dirigente scolastico Sandro Luciani, ha consegnato anche un diploma da cento e lode. A riceverlo Michele Ceresani di Camerino, nato nel febbraio 2000, che ha concluso il percorso di studi in informatica e telecomunicazioni, articolazione telecomunicazione, ottenendo il massimo profitto nell’anno scolastico 2018/2019.