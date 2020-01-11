Secondo gradino del podio per Il Blugallery Team, dietro ai padroni di casa dell’Italica Terni al torneo nazionale Haba Waba di Terni di pallanuoto per la categoria Under 11. La compagine settempedana, guidata da Andrea Pierucci, con Giannicola Pontoni in veste di accompagnatore, è tornata dall’Umbria con un accresciuto bagaglio di esperienza, condito dalla giusta dose di divertimento.

«Ci siamo presentati bene al torneo, abbiamo lavorato sodo nel periodo festivo proprio per arrivare alla giusta forma in vista delle settimane che ci attendono – ha commentato il tecnico Pierucci – Siamo nel pieno della stagione agonistica, che propone impegni regionali e tornei nazionali. Sono molto soddisfatto, perché la squadra sta crescendo di partita in partita. A Terni non eravamo al completo, ma abbiamo ugualmente preso subito le misure. I ragazzi hanno giocato come sanno fare. Abbiamo sofferto la fisicità dei ternani nella prima partita ed accusato un po’ di stanchezza nella seconda, contro la selezione nazionale. Poi, grazie anche ai nuovi innesti – ha continuato – la squadra ha respirato e vinto un’epica semifinale, che ci ha portato a sfidare nuovamente la compagine di casa nella finale per il gradino più alto. Il match decisivo è stato un crescendo di emozioni, abbiamo perso con onore, dopo che il risultato è rimasto in discussione a lungo grazie anche alle parate del secondo portiere Riccardo Rondelli».

Il premio di miglior giocatore del torneo, assegnato al difensore della squadra di mister Pierucci, Gabriele Sciapichetti, sottolinea l’ottima prova dei piccoli ma tenaci settempedani.