Il Teatro Persiani di Recanati rinnova l’atteso appuntamento con “La domenica al Persiani”, stagione dedicata ai ragazzi e alle ragazze promossa dal comune di Recanati con l’Amat, il contributo della Regione Marche e il Mibact. Domenica 12 gennaio l’appuntamento è per le 17 con “A spasso nel tempo. Doktor Ferrux & Direktor Rikardus alla ricerca della nota perduta”, uno spettacolo divertente che offre diversi spunti di riflessione di Villa InCanto/Lirica kids.

Lo scienziato pazzo her ”Doktor Ferrux”, con spiccato accento tedesco, camice bianco, parrucca schizzata e

ampolle colorate, assieme al suo fido amico her ”Direktor Rikardus” metteranno a punto un macchinario per

viaggiare a ritroso nei secoli così da poter rispondere al loro dilemma: esiste la nota che tutti cercano per comporre la più bella musica mai scritta? I nostri due eroi viaggeranno nel tempo alla ricerca della sfuggente “nota perfetta” partendo dalle sue origini, dai gridi primordiali dei primitivi ai canti sacri del gregoriano, dalla mitica storia di Orfeo fino a Mozart, Rossini, Beethoven e all’odierno Trap, coinvolgendo gli spettatori e creando con loro ritmi e melodie per tuffarsi tutti assieme nel vortice magico della musica.