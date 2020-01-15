Studenti e studentesse della classe III B liceo classico “Leopardi” di Macerata sono stati ieri nella sede Rai di Milano. Accompagnati dalle professoresse Alessandra Maggi e Maribel Pennesi, hanno partecipato alla trasmissione televisiva Per un pugno di libri condotta da Geppy Cucciari e Piero Dorfles.

La puntata prevedeva lo scontro con il liceo Galilei di Nardò (LE). Il libro sul quale si sono confrontati è stato definito uno “dei libri arrabbiati della letteratura americana“. Si tratta di Martin Eden di Jack London pubblicato nel 1909.

Il romanzo letto il più delle volte come un’autobiografia romanzata del suo autore, riflette invece le inquietudini e le contraddizioni della società americana di fine Ottocento. I giovani maceratesi hanno avuto la meglio vincendo la competizione. La trasmissione andrà in onda sabato 18, alle 18, su Rai 3.«Complimenti ai ragazzi ed ai prof – sottolinea la dirigente Annamaria Marcantonelli – per una bellissima soddisfazione che fa contenti gli studenti e gratifica gli insegnanti ed il liceo tutto; ritengo che queste esperienze rappresentino una parte del sale che il percorso scolastico riserva ai nostri giovani».