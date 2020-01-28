giovedì, Settembre 4, 2025
HomeCOMUNIAppignano
Appignano

Appignano, otto campioni e campionesse digitali

PREMIO - A consegnare gli attestati ai ragazzi e alle ragazze della 3B dell'Istituto Comprensivo "L. Della Robbia" sono stati il sindaco Mariano Calamita e Raffaele Daniele, presidente di Red

12
Gli otto premiati della classe 3B

Gli otto ragazzi e ragazze della 3B dell’Istituto comprensivo “L. Della Robbia” che hanno partecipato all’edizione 2019 di “Campioni digitali”, che si è svolta ad Appignano nel corso della seconda edizione locale di “Villaggio digitale”, sono stati premiati dal sindaco Mariano Calamita e da Raffaele Daniele, presidente di Red. Presenti anche la professoressa Vittoria Trotta e la dirigente scolastica Filomena Greco, con cui si è parlato delle prossime edizioni della manifestazione.

Incontrare gli studenti  e studentesse è stata, per l’associazione, un’occasione importante per due motivi, come hanno tenuto entrambi a sottolineare: innanzitutto per avere un feedback sullo svolgimento dell’evento, per sapere cosa gli ha trasmesso, se si sono divertiti ma soprattutto se questo è lo strumento giusto per “arrivare” fino a loro. Il secondo motivo, non meno importante, è stato spiegare loro che “Campioni digitali” è un mezzo per formarli digitalmente, ma non devono mai smettere di essere curiosi. Al tempo stesso, però, è necessario che prestino attenzione alle tematiche del digitale.

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

PROMO

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063
Direttrice responsabile: Alessandra Pierini

© Copyright 2024