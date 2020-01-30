A lezione dall’odontotecnico

Il primo di una serie di incontri di formazione ed approfondimento per gli alunni e le alunne dell’indirizzo odontotecnico dell’Ipsia “Don Enrico Pocognoni” di Matelica ha avuto luogo nei giorni scorsi nell’istituto. L’evento si è svolto in collaborazione con l’associazione di categoria “Odm”, Odontotecnici delle Marche. Tema centrale della giornata è stato “Tampone occlusale in protesi mobile”, trattato dall’odontotecnico e rappresentante degli Odm Giampiero Monterubbiano.

L’esperto, con grande competenza, chiarezza e maestria, ha spiegato, con un incontro teorico-pratico, il protocollo necessario per realizzare una protesi mobile totale conforme ai canoni attualmente richiesti dal mercato del lavoro di settore. Gli studenti e le studentesse coinvolti, frequentanti le classi seconde e terze dell’indirizzo odontotecnico, hanno partecipato in maniera attenta e costruttiva e sono riusciti a padroneggiare la tecnica, realizzando i manufatti richiesti con alta precisione.

Altri eventi sono previsti nei mesi di febbraio-marzo e tratteranno vari argomenti anche complessi, grazie

alla disponibilità di relatori come Alberto Olivieri, Renato Rossi, Giancarlo Giulietti, Massimo Fiecconi e Lucio Meconi, tecnici molto conosciuti ed apprezzati a livello nazionale ed internazionale. La dirigente dell’Istituto, Lucia Di Paola, mostra ancora una volta la sua costante attenzione nei confronti delle più significative occasioni di formazione, sia all’associazione di categoria, che dimostra sempre interesse e disponibilità nei confronti della scuola e che continua a conservare nel tempo quel filo di connessione fondamentale tra didattica ed effettivo mondo del lavoro, legame necessario affinché gli allievi e le allieve di oggi diventino i professionisti di domani.