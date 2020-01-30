All’asilo con i pattini a rotelle

Girare per la scuola o per l’asilo con i pattini a rotelle: non sarebbe molto bello? Lo hanno fatto nei giorni scorsi bambini e bambine della scuola dell’infanzia “F. Morvillo” di Civitanova Alta. Tra le variegate attività che l’istituto progetta, molta curiosità e partecipazione ha destato la lezione di pattinaggio svolta con la società “Roller” di Civitanova, che ha illustrato, in diversi pomeriggi, la sottile arte dell’equilibrio sui pattini. I più piccini, armati di ginocchiere, gomitiere e caschi, si sono messi sulle rotelle e, accompagnati passo dopo passo, hanno pattinato per le aule e i corridoi della scuola, divertendosi come in un gioco, ma con l’apprendimento che caratterizza una vero insegnamento.