Si è svolta ieri

in aula multimediale a Treia la prima seduta dell’anno scolastico 2019-2020 del Consiglio comunale Ragazzi E Ragazze. La nuova baby sindaca di Treia è Martina Sileoni della scuola secondaria di Passo Treia.

Dopo il giuramento sulla Costituzione italiana e le foto di rito, la nomina del vice sindaco Aurora Pottetti

della II B della secondaria di Treia e del segretario Beluli Afan (I F di Passo di Treia).

La cerimonia ha vista i saluti istituzionali del vice sindaco di Treia David Buschittari e del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “E.Paladini” di Treia Angela Fiorillo; l’intervento del segretario comunale Fabiola Caprari che ha illustrato ai presenti il funzionamento del consiglio comunale e più in generale dell’ente locale comune

cui sono seguiti gli interventi tematici degli assessori e consiglieri comunali di Treia.

Successivamente i consiglieri e le consigliere eletti si sono presentati fornendo anche le linee guida dei propri programmi amministrativi per la città di Treia: proposte molto interessanti e condivisibili per la scuola e per il comune, dall’ambiente allo sport, dalla cultura ai luoghi di aggregazione.

Il dirigente scolastica Fiorillo si è anche soffermata sull’importanza della “giornata della memoria” che verrà

celebrata anche nelle scuole di Treia nei prossimi giorni.

Ecco tutti i consiglieri eletti: Tommaso Fratini, Giorgia Caldarola, Michele Cappelletti, Nicola Romagnoli,

Simone Urselli, Aurora Castagnoli, Cristian Mihai Petrea, Viola Leoni, Alessandro Foglia, Diletta Palazzesi e

Gabriele Massei.