Un musical “curvy” che racconta tra canti e danze l’importanza della perseveranza e del duro lavoro per ottenere il successo. Al teatro Vaccaj di Tolentino torna “A teatro con mamma e papà” con lo spettacolo “I tre porcellini”. L’appuntamento è domenica (9 febbraio) alle 17. A portare in scena il musical, adatto per ogni età, è il pluripremiato gruppo musicale “Stiles e Drewe”, già autore di “Honk!” e “Mary Poppins” a Broadway.

La nuova versione della classica fiaba è piena di umorismo e ritmo, ma anche di messaggi importanti sulla famiglia e la casa, con canzoni orecchiabili, rime intelligenti e fascino giocoso.

Bar, Bee e Kiu sono i tre famigerati Porcellini, ormai all’apice della fama, candidati a numerosi premi e sempre inseguiti dai numerosi fan. La loro Mamma racconta la loro vera storia, e ritorna indietro ai tempi in cui disse loro che era ora di uscire di casa e costruire qualcosa di nuovo, procurandosi il proprio posto nel mondo. Allora Bar, Bee e Kiu trasformano paglia, legno e mattoni in tre case, ma sempre all’erta… Perchè il Grande Lupo Cattivo forse è ancora in circolazione. Ma sarà davvero così cattivo come dicono?

Lo spettacolo è prodotto da Chi è di scena, in collaborazione con la Compagnia della Rancia. Musiche di Georges Stiles, libretto e liriche di Anthony Drewe (liriche italiane di Michele Renzullo) e regia di Gioacchino Inzirillo. biglietto intero 12 euro, under 18 e over 65 8 euro (in vendita su Vivaticket o nella biglietteria del teatro nei giorni di rappresentazione, dalle 15). Info e prenotazioni 0733960059 (opzione 3), info@teatrovaccaj.it (lun-ven dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).