Sono 39 i giovani ambasciatori di Cingoli che si sono recati a Cardiff, Edinburgo e Dublino per il seminario di studi, programmato anche per quest’anno dal liceo classico “G. Leopardi”. I ragazzi e le ragazze, partiti nei giorni scorsi per una settimana, porteranno con loro brochures, pubblicazioni riguardanti la città e prodotti tipici di alcune aziende locali, come “Nero Visciola”, “La corte sul Lago” e “B&b Amor di Lavanda”, allo scopo di promuovere turisticamente il Balcone delle Marche.

Per ringraziare le autorità dell’ospitalità e dell’accoglienza, il comune di Cingoli e il liceo hanno pensato di far consegnare una lettera per invitarli a visitare l’Italia e la provincia maceratese. I giovani, che al mattino saranno impegnati con le lezioni, potranno approfittare nel pomeriggio di visite guidate e approfondire non solo la lingua, ma anche le caratteristiche socio-economiche e culturali del paese. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, sarà interessante per l’Italia rinsaldare i legami di amicizia e di scambio culturale con gli inglesi. E pochi sanno che nelle campagne di Cingoli c’è un numero altissimo di sudditi della regina Elisabetta, che vi hanno scelto di viverci o di soggiornarci. Non è la prima volta che questi scambi culturali sono coordinati dal comune; in questa circostanza, si aggiunge il sostegno dell’assessora al turismo Cristiana Nardi.