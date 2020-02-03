Per la ricorrenza della “Giornata della Memoria” l’ Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli ha organizzato un incontro con il professor Paride Dobloni, storico e studioso della Shoa, sulla tematica “La stagione dei diritti negati. La strada verso Auschwitz”. Il docente ha offerto ai ragazzi e alle ragazze delle classi quinte una lezione multimediale, attraverso la quale, con il supporto delle immagini, ha ripercorso le tappe della Shoah offrendo suggestioni e spunti storici sui drammatici eventi che hanno caratterizzato questa dolorosa pagina della storia del Novecento.

La propaganda e le menzogne negazioniste sono state affrontate e confutate non soltanto con gli strumenti della memoria storica, ma anche proponendo la realtà materiale delle cose, come il barattolo contenente del gas Zyklon B, le stelle gialle ed alcuni oggetti rappresentativi della vita nei campi di lavoro. L’incontro è risultato particolarmente originale ed interessante, configurandosi come un valido momento formativo e didattico, attraverso il quale gli alunni e le alunne hanno avuto l’opportunità di “entrare” nella storia. Per non cadere nella ritualità, con un modus comunicativo pregnante e significativo, peculiare caratteristica del professor Dobloni, si è data responsabilità ai ragazzi e alle ragazze facendoli diventare attivi protagonisti della testimonianza storica. La dirigente scolastica Maria Rosella Bitti, promuove con impegno e convinzione queste importanti iniziative, per

offrire ai propri alunni significative occasioni di conoscenza e formazione, affinché si mantenga alto il livello di guardia nei confronti del rifiorire delle culture dell’odio e della distruzione, che non sono mai manifeste, ma scorrono sotterranee con violenza.