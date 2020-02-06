Sono 130 le studentesse e gli studenti del liceo “Leopardi” di Recanati che hanno scelto di leggere un libro per il consueto progetto di lettura frutto della sinergia fra scuola, comune, assessorato alle culture e alla pubblica istruzione e associazione “ConTesto”, che da sei anni porta nella cittadina una parte di “Macerata Racconta”, il festival letterario che anima ogni anno i primi giorni di maggio. Il laboratorio prevede la lettura di un libro e incontri di approfondimento storico-sociale durante tutto l’anno scolastico, con l’obiettivo di approfondire momenti della storia e della cultura italiana troppo spesso assenti dai programmi scolastici.

La scelta di quest’anno è caduta sul libro “Il treno dei bambini” di Viola Ardone, un romanzo di grande intensità che racconta un pezzo di storia del nostro paese nell’immediato dopoguerra. A coordinare il progetto e organizzare gli incontri sono state le docenti Cristina Giacomucci, Laura Marinangeli e Lidia Massari. Nel pomeriggio di martedì, nell’aula magna del “Leopardi”, ha avuto luogo la tradizionale consegna dei libri acquistati dal comune, alla presenza delle docenti, di Giorgio Pietrani, responsabile dell’associazione “ConTesto” e di Rita Soccio, assessora alle culture e pubblica istruzione, che ha ringraziato tutti i presenti per l’impegno e l’amore che dimostrano verso la lettura e i libri. Il laboratorio si concluderà a maggio,con le studentesse e gli studenti che incontreranno l’autrice.