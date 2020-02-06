Sono tante le iniziative e le occasioni che l’istituto Alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli promuove coinvolgendo l’indirizzo di accoglienza turistica; tra gli eventi più recenti e significativi vi è l’incontro con Sandro Giorgetti, responsabile del Media Social Team della Regione Marche, che ha tenuto, alle classi del triennio, un’interessante lezione sulla tematica del social marketing. L’evento è stato realizzato grazie alla proficua collaborazione che il “Varnelli” ha stretto con una delle aziende più in vista ed affermate del nostro territorio, leader nel settore della promozione dei viaggi e nell’offerta qualificata ed altamente professionale dei servizi, l’Esitur – Gruppo Crognaletti di Jesi, rappresentata per l’occasione dall’amministratore delegato Daniele Crognaletti.

L’incontro con Sandro Giorgetti, social media manager del turismo italiano, esperto di comunicazione web, ha permesso agli alunni e alle alunne un confronto sull’importanza del web e dei social nella gestione e promozione dell’offerta turistica; l’ecosistema digitale ha modificato radicalmente il mondo della comunicazione turistica, che per risultare efficace e performante ha bisogno di specifiche competenze e strategie di marketing. Il Gruppo Crognaletti, grazie ad Esitur, sta promuovendo in ambito nazionale ed internazionale il ricco patrimonio della Regione Marche attraverso le innumerevoli collaborazioni con le strutture locali, potenziando sempre di più il settore del turismo incoming. L’incontro con Giorgetti rientra nel progetto formativo intrapreso dal Gruppo Crognaletti con l’Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli, finalizzato ad introdurre i ragazzi e le ragazze dell’istituto nel mondo del lavoro con incontri mirati al confronto e alla formazione nell’ambito del turismo.