Quante magie può fare l’amore! Sono bastati tanti cuoricini colorati per trasformare un pomeriggio invernale in una festa, per far volare una mongolfiera e per far innamorare tanti uccellini.

Tutto merito di Scarabò e Macerata Oggi che si sono uniti per proporre “Merenda segreta per piccoli innamorati”. Anticipando il San Valentino hanno raccolto bambini e bambine da Di Gusto. Dopo la lettura di storie che hanno come protagonisti piccoli uccellini innamorati, bambini e bambine hanno attaccato tanti cuoricini colorati su una mongolfiera. Poi hanno realizzato tanti piccoli uccellini innamorati, utilizzando, non a caso, i cuori.

Per finire una merenda in compagnia con pizza e biscottini.

Il prossimo appuntamento con Scarabò è domenica 22 febbraio per un Carnevale giocoso in piazza della Libertà a Macerata.