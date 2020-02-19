venerdì, Settembre 26, 2025
Alla scoperta dell’evoluzione umana:
“Darwin Day” all’istituto Da Vinci

CIVITANOVA - L'appuntamento è per venerdì 21 febbraio, dalle 11.30 alle 13.05 all'auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. Da Vinci"

Charles Robert Darwin

Nell’ambito del progetto “Giornate delle Scienze”, approvato dal collegio docenti, il dipartimento di Scienze naturali organizza, anche per l’anno scolastico 2019/2020, il consueto “Darwin-Day”, una giornata dedicata al tema dell’evoluzione e alla figura rivoluzionaria del poliedrico naturalista inglese. L’appuntamento è per venerdì 21 febbraio, dalle 11.30 alle 13.05 all’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di Civitanova. Il biologo Alessandro Blasetti, del Polo Museale di Scienze dell’università di Camerino, accompagnerà tutti i partecipanti in questo divertente viaggio alla scoperta di Darwin e di una delle teorie scientifiche più affascinanti e attuali che mai. 

