

Domani, a partire dalle 15 agli impianti sportivi di viale Marconi, appuntamento con il Carnevale di Pieve Torina. «Abbiamo pensato di organizzare un’iniziativa inedita per questo giovedì grasso – ha annunciato il sindaco Alessandro Gentilucci – Un appuntamento che potesse unire le generazioni creando una parentesi di normalità e spensieratezza».

Il programma prevede un avvio dedicato ai più piccoli, con animazione, baby dance, giochi e laboratori di maschere. Dalle 17.30, invece, scatterà la prima edizione della “Competizione del dolce fatto in casa… a Carnevale!”. Si tratta di una sfida amatoriale tra dilettanti pasticceri: chiunque scelga di mettersi in gioco, dovrà presentare fritti, frittelle o altre specialità tipiche del Carnevale rigorosamente prodotte nella propria cucina. La partecipazione è gratuita e, come recita il regolamento, ogni dolce dovrà essere consegnato protetto dal suo involucro. Non è ammesso l’utilizzo di creme. Una giuria, deputata alla degustazione, assegnerà tre premi ai migliori concorrenti ed ogni dolce sarà offerto al pubblico della serata in cambio di un’offerta. «Il ricavato di questa dolce sfida sarà devoluto in beneficenza – ha sottolineato il primo cittadino – perché per la nostra gente nessun momento, seppur di festa, viene organizzato in maniera fine a sé stessa. Invito tutti ad esserci per festeggiare insieme, ritrovarci e riconoscerci ancora una volta parte di un’unica comunità: quella di Pieve Torina».

Dalle 21 in poi, in programma la coinvolgente serata danzante, accompagnata dalle note dell’Orchestra Andrea Bonifazi.