Gli studenti e le studentesse del liceo scientifico “G. Galilei” di Macerata hanno sempre avuto il pallino delle certificazioni Cambridge, per ottenere attestazioni ufficiali del loro livello di inglese, ma quest’anno si è verificato un vero boom delle iscrizioni: ben 65 conseguiranno l’esame First e una trentina sosterranno l’Ielts, puntando al livello C1. Gli alunni e le alunne del secondo anno si metteranno alla prova con la certificazione del Pet, una sorta di trampolino di prova per successivi esami più impegnativi. Ma quali sono i motivi di questi numeri elevati di iscritti ai corsi di preparazione? Prima di tutto, la voglia di migliorare la propria competenza, frequentando corsi pomeridiani di potenziamento linguistico, e poi un dato di fatto: la richiesta sempre più ineludibile, da parte di aziende, enti e strutture universitarie di formulare, sin dal liceo, un curriculum vitae dettagliato sulle proprie skills. Tutto ciò che si sa fare deve essere certificato, tutto è apprezzato, ma bisogna dimostrarlo. Avere una certificazione agevola chi intende proseguire gli studi in una università europea o italiana, o chi vuole partecipare a progetti e borse di studio mentre frequenta il liceo.

Al liceo “G. Galilei” è possibile sostenere tutte le certificazioni Cambridge, a partire dal Pet, di livello B1, per le classi seconde, fino all’Fce, di livello B2, e all’Ielts per le classi del trienno. Quest’ultimo esame consente agli studenti e alle studentesse di conseguire una certificazione attestante il livello ottenuto, che va dal B1 al C1. Infatti dal 2019, grazie ad una convenzione stipulata con il British Council di Roma, lo scientifico maceratese è sede di esame per i propri alunni ed alunne e per esterni per il test Ielts Academic. Quest’esame viene sostenuto dagli studenti e dalle studentesse che vogliono studiare nelle università di paesi di lingua inglese: infatti, il test riflette alcuni aspetti del linguaggio accademico e valuta se si possiede un certo livello di padronanza della lingua inglese necessario per un ambiente accademico, di istruzione superiore. Il vantaggio dell’esame è che certifica esattamente il livello della lingua posseduto dai candidati, sia esso B1 , B2 o C1 .Appuntamento al 30 aprile per la sessione d’esame.