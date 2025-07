Gli alunni e le alunne delle classi seconde della scuola primaria di Matelica hanno scelto di prendersi cura dell’ambiente anche a Carnevale. Così, armati di plastica, di ogni tipo di rifiuto riciclabile e soprattutto di tanta fantasia, hanno deciso di aiutare i compagni e le compagne delle classi terze già impegnati in precedenza in questa battaglia plastic free. Hanno costruito maschere, riutilizzando la plastica in modo creativo e mettendo in atto una lezione pratica e simpatica di pulizia dell’ambiente e sulla giusta modalità per differenziare i rifiuti. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare la popolazione, partendo dai più piccoli che saranno i grandi di domani.