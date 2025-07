Gel disinfettanti per le mani introvabili o con prezzi alle stelle a causa di alcuni speculatori: gli effetti del Coronavirus sui cittadini si vedono anche sugli scaffali dei negozi, dei supermercati, delle farmacie. Ma se è ormai impossibile trovare prodotti antibatterici da acquistare, di certo non mancano le capacità di produrseli da sé, soprattutto se si fa parte di una scuola ad indirizzo chimico-biologico.

L’Ipsia “Renzo Frau” di Sarnano non ha perso tempo e, approfittando della sospensione delle lezioni decisa dalla Regione Marche, ha impegnato le sue professionalità per creare una versione home-made dei disinfettati, efficace e sicura, ad uso di personale. studentesse e studenti. Alcune Assistenti Tecniche, nei laboratori dell’Istituto di Sarnano, hanno lavorato alla formula giusta e hanno poi testato il prodotto per una settimana sulla dirigente scolastica, le assistenti amministrative e sui collaboratori scolastici, dando così vita al Gel Disinfettante Antibatterico Renzo Frau.

Una delle raccomandazioni principali per combattere la diffusione del pericoloso virus che sta contagiando molti cittadini in tutto il mondo, e che vede l’Italia impegnata in prima linea, infatti, è quella di lavarsi spesso le mani. Quando si è fuori casa, però, questo gesto così semplice non è possibile, e bisogna affidarsi a prodotti appositi, che sono andati letteralmente a ruba in pochissime ore.

«A fronte delle speculazioni e dell’irreperibilità dei disinfettanti, il nostro Istituto ha deciso di autoprodurre un disinfettante sicuro, messo a disposizione di personale e studenti – ha spiegato la dirigente Ida Cimmino -. Tutto facile grazie alla professionalità delle nostre assistenti tecniche. Un concreto contributo alla messa in atto del decalogo anti Covid-19. Quando i ragazzi e le ragazze torneranno a scuola, la produzione si potrà trasformare in un campo di studio e sperimentazione per le studentesse del chimico – biologico, egregiamente guidate dalle docenti».

