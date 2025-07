Mancano tre settimane alla scadenza delle iscrizioni per partecipare alla 35esima edizione del torneo “Nando Cleti”, la prima allestita dalla Maceratese. La prestigiosa manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria Esordienti, l’unica che mette a confronto squadre marchigiane e abruzzesi, è stata già messa in moto dallo storico responsabile Marcello Temperi tanto da avere diverse società che hanno fornito l’adesione.

L’importante vetrina vedrà in campo i talenti nati tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre dello stesso anno, con possibilità di utilizzare 3 fuoriquota del 2008. Come disposto dalla Federazione ormai da due anni, sarà rivolto alle squadre Esordienti a 9 e le iscrizioni saranno chiuse esattamente il 25 marzo. Il Cleti 2020 prenderà poi il via il prossimo 25 maggio con gli incontri della fase di qualificazione a gironi, le successive sfide ad eliminazione diretta si giocheranno a Macerata fino alla finalissima allo Stadio della Vittoria il 28 giugno. Questi i club che hanno già dato l’ok: Giovane Ancona, Vigor Senigallia, Invictus FC, Cologna Calcio, Fabriano Cerreto, Jesina Calcio, Tolentino, River Chieti 65, Labor 1950, Settempeda, Camerino, Osimo Stazione e Maceratese. Per ulteriori chiarimenti contattare Marcello Temperi al 3480903972, oppure telefonare in sede (anche fax) allo 0733230600.