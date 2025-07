In questi giorni, tutti gli istituti sono chiusi a causa del Coronavirus. Bimbi e bimbe sono a casa con i propri genitori, per una maggiore sicurezza e prevenzione. Non è facile essere lontani dalle proprie abitudini, dai propri amichetti e dai maestri dell’asilo o della scuola, ma alcuni insegnanti della scuola dell’infanzia “Helvia Recina” hanno deciso, nonostante la distanza forzata, di essere ugualmente vicini ai loro piccoli alunni, scrivendo loro una lettera e preparando per loro dei video di lettura di favole, filastrocche e attività manipolative.

Lettera ai bambini della Scuola Infanzia Helvia Recina

La scuola è chiusa, ma per chi fa questo lavoro è impossibile staccare la spina e dimenticarsi di essere insegnanti, vostri maestri, fantastici bambini e bambine, che quotidianamente crescete e condividete con noi esperienze, giochi e attività. Per le lezioni, l’intrattenimento, l’apprendimento e le sperimentazioni dovremo aspettare che le scuole riaprano e così, anche se non possiamo farlo nelle solite aule, abbiamo pensato di inviarvi canzoncine, filastrocche, letture di libri e attività manipolative che accompagnavano le nostre attività a

scuola, per divertirsi anche a casa e per rendere questi giorni di chiusura il più possibile simili e vicini alla

vostra quotidianità. Ecco quindi che la maestra spiega come realizzare il Didò, con cui vi divertite sempre tanto a giocare, e non poteva certo mancare la filastrocca “Io son la ciambellina” tanto amata dalle “Apette” della nostra scuola, e letture per tutti: “Nella pancia del Drago” e “La strega Rossella”.

Le nostre aule sono vuote ormai da molti giorni, vuote dei vostri giochi, delle vostre esperienze, delle vostre

voci. Vi aspettano per riempirsi di voi e tornare a crescere insieme a voi. Noi maestri abbiamo deciso che sarà bello riempire una parete della scuola, ancora bianca e silenziosa, con i vostri disegni e lavoretti che state facendo a casa in questi giorni con i vostri genitori, così che inizi a raccontarci di voi, e insieme ricorderemo questo periodo così “strano”. Quindi, bambini e bambine, armatevi di colori, pennelli e colori a cera e fate bellissimi disegni che raccontino di voi, dei vostri pensieri, dei vostri stati d’animo. Giocate con il Didò, con le costruzioni inventante e realizzate le vostre magnifiche creazioni che giornalmente vi divertivate a fare a scuola, fatevi raccontare fiabe, le vostre mamme e i vostri papà fotograferanno per noi le vostre esperienze e creazioni e poi le appenderemo qui a scuola. Vi aspettiamo presto! Siamo certo che nella vostra infinità originalità e spensieratezza sarete in grado di inventare nuovi giochi, nuovi apprendimenti, diversi strumenti per passare il tempo, magari imparando che, in questo mondo del “tutto e subito”, esiste una cosa che si chiama noia, comunque una grande insegnante! Nei prossimi giorni ci divertiremo a cantarvi altre canzoncine e leggervi nuovi libri e ricordate che, anche se siamo lontani in questi giorni, i vostri maestri ci sono sempre!

Un abbraccio dai vostri maestri

Questi sono i link dove potete ascoltare le filastrocche e le fiabe narrate ai bambini e alle bambine:

Raccontiamo le Fiabe: https://youtu.be/l7o9csGwlRM

Filastrocca e Didò: https://youtu.be/iyTBAK0T4PI

Raccontiamo la Fiaba “Prosciutto e uova verdi”: https://youtu.be/mowahTB8uTk