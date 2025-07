Il Coronavirus ferma l’alternanza scuola lavoro di due studentesse francesi, arrivate a Macerata attraverso il liceo classico linguistico “Leopardi”. Le alunne sono state accolte il 20 febbraio per svolgere uno stage nella ditta “Elettrogalvanica”, che ormai da anni segue ragazzi e ragazze francesi in questo tipo di esperienza, coordinata dalla professoressa Rita Morresi. Lo stage avrebbe dovuto concludersi il 13 marzo, ma è stato interrotto anticipatamente a seguito delle disposizioni in materia di attività scolastiche del Miur e dell’amministrazione regionale legate alle misure sul Coronavirus.

Le ragazze francesi hanno comunque potuto effettuare l’esperienza di alternanza ed apprezzare aspetti della vita cittadina e dei dintorni di Macerata. La dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli ha accolto le alunne Kassandra De Macedo e Marine Navarre e la docente accompagnatrice Sylviane Bouquin, in un clima di collaborazione ormai consolidato dopo l’esperienza dello scorso anno, e nella convinzione che si tratta di occasioni di apprendimento molto proficue per gli alunni e le alunne e per la comunità; anche in vista di una reciproca accoglienza di studenti e studentesse del liceo linguistico presso il lycée “Lurçat” di Orléans, si sono rafforzate le premesse per un percorso che amplia ad una dimensione europea le opportunità per i ragazzi e le ragazze. Ciò è stato auspicato tanto dalla dirigente del liceo “Leopardi”, Annamaria Marcantonelli, quanto dal dirigente del liceo francese, Jean Pierre Dorval, che ha ringraziato personalmente la sua collega italiana in una lettere ed ha seguito passo dopo passo gli sviluppi dell’esperienza. Accolte nelle famiglie delle studentesse Rebecca Ercoli e Alessia Montenovo delle classi 3L e 4G del liceo “Leopardi”, nei fine settimana le alunne francesi sono state coinvolte in momenti di svago e di scoperta delle zone più pittoresche della regione, dal mare alla montagna e ad angoli significativi della città di Macerata. L’ospitalità delle famiglie è stata particolarmente apprezzata dalle studentesse. Si è trattato, ancora una volta, di un’esperienza positiva, che nelle intenzioni dei dirigenti dei due licei partner proseguirà, ripetendosi e anche ampliandosi verso altri tipi di progetti, quali un gemellaggio.

Le collaborazioni con la Francia, però, non sono finite. Si è concluso, infatti, venerdì 7 marzo il soggiorno di studio di Myriam Morvan al liceo “G. Leopardi” di Macerata. In collaborazione con France Education International, l’ambasciata di Francia in Italia e l’Académie di Rouen, la professoressa Morvan, proveniente dal liceo “Jeanne d’Arc” di Rouen, capoluogo della Normandia, è stata ospite dell’istituto per due settimane, collaborando alla costruzione di uno scambio didattico, culturale e metodologico finalizzato a sostenere l’insegnamento della filosofia in lingua italiana in Francia. La docente, in collaborazione con i dipartimenti di lingua e filosofia, ha partecipato attivamente alle attività formative promosse dal liceo, innescando una proficua collaborazione anche proiettata al futuro.

Hanno partecipato a questo scambio didattico il professore di filosofia Alessandro Farinelli, che ha illustrato in modo teorico e pratico la metodologia d’insegnamento della filosofia, ed i docenti di francese Fabio Macedoni e Sylvie Bartoloni, che oltre a spiegare in modo generale il sistema scolastico italiano ed il suo funzionamento, hanno messo a punto un progetto di scambio culturale tra il liceo “Leopardi” ed il Lycée “Jeanne D’Arc” per il prossimo anno scolastico. Il titolo di questo progetto è “De falaises en falaises” e metterà in gioco punti in comune tra le due regioni, spaziando dalla letteratura e dalla filosofia con Leopardi e Flaubert, alla storia con la resistenza e lo sbarco in Normandia, arrivando al teatro, con il coinvolgimento dell’operatore Francesco Facciolli, con la scrittura creativa e la rappresentazione di una pièce teatrale tutta da scoprire partendo da Anouilh e Leopardi.

«L’accordo di collaborazione firmato dalla direzione regionale del Miur, l’Institut Français, la regione Normandia e la regione Marche è la splendida cornice dentro la quale si potranno realizzare molti interessanti progetti e scambi proficui – ha commentato la dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli – fra gli studenti e le studentesse, ma anche e soprattutto fra i docenti. Dopo la valorizzazione del diploma Esabac, siamo ora alla costruzione di un vero e proprio rapporto culturale, turistico e artistico fra queste due regioni; noi faremo la nostra parte, ma sicuramente occorrerà la collaborazione di altre scuole e delle nostre istituzioni locali». Durante il suo soggiorno a Macerata, la professoressa Morvan ha potuto ammirare le bellezze del nostro territorio: oltre Macerata, ha visitato la basilica di San Nicola, la basilica di Loreto, l’abbadia di Fiastra, il museo della carta di Fabriano e la città e la costa di Sirolo.