di Elisabetta Pugliese

Alcuni fanno i compiti, altri giocano con le costruzioni, altri ancora mettono le “mani in pasta” per preparare biscotti e dolcetti, qualcuno si dedica alla lettura di un libro. Sono queste le prime immagini che Scarabò Macerata ha ricevuto per il suo concorso dal titolo “#Iorestoacasa, #io diffondo speranza”, un contest nato per cercare di rispondere con positività all’emergenza Coronavirus, incoraggiando le famiglie a rispettare tutti i consigli di prevenzione e sicurezza diramati in questi giorni dal governo e dai medici italiani, e allo stesso tempo per scacciare la tristezza e la solitudine, restando uniti anche a distanza. Tutte le foto saranno pubblicate anche su Cronache Maceratesi Junior.

Non è un periodo semplice da vivere: siamo tutti in casa, facciamo attenzione a lavarci bene le manine, a non toccarci il visino, a piegare il braccio quando ci viene la tosse o uno starnuto e cerchiamo di stare a distanza dalle altre persone. E allora annoiarsi e sentire la mancanza dei maestri e degli amichetti diventa improvvisamente più facile. Ma non dobbiamo essere tristi: approfittiamo di questo tempo un po’ strano per stare di più con la mamma e il papà, con i fratellini e le sorelline, diamo sfogo alla fantasia e giochiamo, tenendo sempre in mente il consiglio più importante: “Io sto a casa”. Sono già diverse le persone che stanno partecipando al concorso indetto da Scarabò Macerata. Queste tutte le foto arrivate finora:

Partecipare al contest è molto semplice: scatta una foto che ritrae un tuo momento di vita quotidiana, che trascorri da solo o in compagnia, poi, tramite Messenger, inviala alla pagina Facebook di Scarabò Macerata scrivendo una frase o un breve testo che descriva il momento rappresentato, anche una citazione, purché citi l’autore. Il team di Scarabò pubblicherà sulla sua pagina e su Instagram ogni foto che arriverà con il relativo testo (attenti a non andare fuori tema, altrimenti l’immagine non verrà considerata!). Verrà premiata la foto che avrà ottenuto più like. Il vincitore riceverà: lo zainetto e la maglietta di Scarabò, un gioco da tavolo e un tesseramento Scarabò, che permetterà di partecipare gratuitamente per un anno a tutti gli eventi, anche al festival “Scarabò. Una città per educare”, con laboratori e attività per una settimana. Il concorso terminerà il 19 aprile.

Link alla pagina Scarabò Macerata: https://www.facebook.com/scarabomacerata/.