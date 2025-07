«#iostoacasa e faccio pozioni e dolcetti»: le foto dei bimbi per il contest Scarabò

di Elisabetta Pugliese

Un bimbo come voi sta approfittando di questo periodo in cui non bisogna uscire per dedicarsi a creare una “pozione magica” contro il Coronavirus, fatta di fiori colorati mescolati tra loro. Al via il terzo giorno per il contest, indetto da Scarabò Macerata, dal titolo “#Iorestoacasa, #iodiffondosperanza”, nato per cercare di scacciare la tristezza e reagire con ottimismo all’emergenza Covid-19, indicando ancora una volta alle famiglie di rispettare tutte le regole e i consigli per la prevenzione del contagio e la sicurezza comunicati dai dottori e dai membri del governo in questi giorni. L’obiettivo è proprio questo: non uscire, come consigliato, ma allo stesso tempo restare uniti, cercando a modo nostro di annullare le distanze che in questo periodo ci separano, pur non essendo fisicamente vicini.

Bambini, bambine, sappiamo che le domande sono molte, che forse vi sentite un po’ confusi e che vi mancano i giochi e le risate con i vostri amichetti, gli abbracci, i bacini e il darvi la manina. Sappiamo anche che vi mancano i vostri maestri, la scuola, le canzoncine, le favole, ma ricordatevi che questo periodo in cui tutti dobbiamo stare attenti a disinfettarci e a restare a distanza dalle altre persone non durerà molto. Abbiate coraggio e non abbiate paura, vedrete che molto presto torneremo tutti ad abbracciarci e a stare insieme, più forti e uniti di prima. Nel frattempo, quando vi sentite un pò tristi, sperimentate, provate cose nuove, sognate. E immortalate tutto ciò che fate con una bella foto, inviatela alla pagina Facebook di Scarabò Macerata tramite Messenger, scrivendo una frase o un piccolo testo sotto l’immagine, anche una citazione, purché ne rendiate noto l’autore. Il team di Scarabò pubblicherà sulla sua pagina e su Instagram ogni foto che arriverà con il relativo testo (attenti a non andare fuori tema, altrimenti l’immagine non verrà considerata!). Verrà premiata la foto che avrà ottenuto più like. Il vincitore riceverà: lo zainetto e la maglietta di Scarabò, un gioco da tavolo e un tesseramento Scarabò, che permetterà di partecipare gratuitamente per un anno a tutti gli eventi, anche al festival “Scarabò. Una città per educare”, con laboratori e attività per una settimana. Il concorso terminerà il 19 aprile.

Link alla pagina Scarabò Macerata: https://www.facebook.com/scarabomacerata/.

Sono diverse le foto già arrivate a Scarabò, eccole: