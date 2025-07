di Elisabetta Pugliese

Un arcobaleno appeso alla finestra per dire a chiunque lo veda che “Andrà tutto bene”. Lo ha disegnato Bruno, 5 anni di Montecosaro. Lo ha appeso alla finestra della sua casa per diffondere un messaggio di speranza. Il cielo blu, il sole, gli alberi, i prati verdi e un grande e coloratissimo arcobaleno, a ricordarci che dopo un momento buio torna sempre la luce. Il Coronavirus ci fa stare in casa, lavare spesso le manine e non ci permette di andare a scuola. Ma possiamo ancora disegnare, cantare e giocare e diffondere bei messaggi. Moltissimi bimbi e bimbe come Bruno lo stanno facendo in tutta Italia e questa campagna sta diventando virale. Invia anche tu il tuo disegno o lavoretto e sarà pubblicato su Cronache Maceratesi Junior.

