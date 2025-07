di Elisabetta Pugliese

Una torcia di carta che illumina un fondale marino, una vera magia! E questa è solo una delle tante attività che l’artista Consuela Fratini di Macerata sta proponendo a grandi e piccini in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa. Infatti, sulla sua pagina Facebook, “CFa. Lab di Consuela Fratini”, tutti i giorni da qualche settimana si possono trovare video in cui la maceratese, che collabora con molte associazioni del territorio, si mostra mentre disegna, dipinge o costruisce, spesso insieme a sua figlia ed aiutante Amelia, suggerendo a tutti qualche passatempo originale e diverso dal solito.

Pensate un po’, ha dipinto tappi di plastica con delle X o delle O, in modo da trasformarli in pedine da fila fila 3, con cui giocare su una griglia di cartoncino bristol. Ha anche pensato ad un riciclo creativo dei rotoli di carta igienica, da cui ricavare unicorni, alieni e piccoli mostriciattoli. E se qualcuno vuole raccontare storie, ma in maniera un po’ diversa e dinamica, Consuela suggerisce di prendere dei sassi di diversa dimensione e di decorarli con disegni colorati, da ricoprire con uno strato di smalto trasparente per non farli rovinare: una volta asciugati e pronti, si possono prendere uno alla volta e a turno inventare una nuova storia. Insomma, tanti laboratori, tante idee con cui passare il proprio tempo divertendosi in allegria.

Per vedere le attività che l’artista maceratese propone, visitate la sua pagina Facebook: https://www.facebook.com/ConsuelaFratiniArt/.