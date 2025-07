La filastrocca del poeta Mario Monachesi per bambini e bambine.

Il gioco dello stare a casa

Stare a casa

quanto è bello

neanche serve

più l’ombrello.

E neanche

alzarsi presto

per il latte

bere lesto.

Più non serve

il cappotto

se fa freddo

con il botto.

Serve solo

chi ti ama

ed il caldo

del pigiama.

Dal computer

blu finestra

entra in casa

la maestra.

Addizioni

come manna

di zio Tom

la capanna.

Geografia

poi la storia

mentre cuoce

la cicoria.

La merenda

con saltello

ride il babbo:

è il bidello.

Che magia

questa scuola

mentre il tempo

proprio vola.

È davvero

un gioco aitante

viaggiare

con l’atlante.

“Stare a casa

oggi è onesto

finché serve

io ci resto”.