Video, racconti delle opere custodite nei musei cittadini, ma anche il laboratorio creativo “CATturami” rivolto a “bambini dai 2 ai 99 anni” ispirato alla nota Annunciazione di Lorenzo Lotto, custodita a Villa Colloredo Mels ed in particolare al gatto che scappa con un rapido balzo. Queste alcune delle attività promosse dai musei civici di Recanati, che nonostante dobbiamo stare tutti in casa a causa del Coronavirus, continuano a diffondere arte, poesia e musica. L’attività “CATturami”, in particolare, invita ad inventare, disegnare, riciclare, modellare, colorare per realizzazione il dispettoso felino dell’opera. Una volta finita la creazione, basterà scattare una foto con lo smartphone, condividerla sulla propria bacheca Facebook taggando @Recanati.infinito oppure inviandola all’indirizzo recanati@sistemamuseo.it. Ma non finisce qui. Conservatele e, una volta che i musei saranno riaperti, portate le vostre creazioni ai musei civici, perché sarà allestita una speciale mostra per festeggiare il ritorno alla normalità.

Nonostante il Dpcm delle scorse settimane, sulla pagina Facebook “Recanati Città dell’Infinito” sono state condivise numerose attività culturali, per regalare momenti di piacere, di conoscenza e di condivisione. «L’arte è più forte del Coronavirus – ha detto l’assessora alle culture Rita Soccio – in un periodo di isolamento come quello che stiamo vivendo, i nostri musei vogliono offrire delle “pillole di cultura” attraverso un’ apprendimento ludico che mescola tradizione e tecnologia. Disegnare, colorare e creare sono il nutrimento per menti desiderose di imparare giocando. Ringrazio lo staff di Sistema Museo, che continua un grande lavoro di promozione culturale della nostra città».

Per informazioni, visitare il sito www.infinitorecanati.it.