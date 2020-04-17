di Elisabetta Pugliese

In questo periodo è bene una lista delle cose da fare, altrimenti si rischia di non combinare nulla: la scuola, le pulizie, prendersi cura dei propri animali, cucinare con la mamma e tanto altro. Ma è molto meglio fare un manifesto di tutte queste cose, no? Azzurra Ciccone di Civitanova, che frequenta la scuola di secondo grado “Padre Matteo Ricci” di Montecosaro, ha creato il manifesto della sua giornata, riempendolo di figure e colori. Ci confessa che è un po’ pigra, perchè si sveglia alle 8.30 ma scrive che in realtà vorrebbe continuare a dormire, come sicuramente molti di noi. Poi fa colazione e si mette un po’ in giardino sull’amaca a prendere il sole, prima dell’inizio delle lezioni in videochiamata. Poi arriva il pranzo, una delle attività preferite di Azzurra è proprio mangiare, infatti ha disegnato della pasta al fumè e del golosissimo gelato al cioccolato. La prima parte del pomeriggio, poi, è dedicata ad altre lezioni e ai compiti, mentre successivamente la giovane si dedica ad alcuni momenti per se stessa, in cui ascolta la musica, si allena in casa per scaricare la tensione e tenersi in forma e legge un buon libro. Dopo cena, Azzurra videochiama i suoi amici: «È un po’ come se fossimo vicini – scrive nel manifesto – ma non vedo l’ora di riabbracciarli». E dopo tutto questo, termina la giornata andando a dormire, anche se prima di addormentarsi un po’ di pensieri balenano in testa, ma l’importante è pensare positivo e non farsi sopraffare, come ha scritto la ragazza, perchè «riflettere ci fa crescere».

«La quarantena ci ha messo di fronte a noi stessi – scrive Azzurra – »

Assieme al suo Manifesto, Azzurra ha scritto alcuni pensieri su un foglio, per descrivere a parole sue il momento che stiamo vivendo. Ha voluto definirlo “nuovo”, perchè in effetti non ne abbiamo mai vissuto uno simile. «È vero che non è facile, ma di certo stare a casa ci ha fatto guardare un po’ dentro noi stessi e comprendere l’importanza delle cose quotidiane a cui prima nemmeno pensavamo. Diamo una mano, come dice Azzurra, non sprechiamo il tempo senza far nulla, ma abbandoniamoci alla fantasia per ingegnarci, scoprire e inventare cose nuove».

E tu? Come trascorri le tue giornate? Realizza anche il tuo manifesto e inviacelo, indicando il tuo nome e dove vivi. Sarà pubblicato su Cm Junior.

Questi i canali in cui mandare il tuo:

Facebook: https://www.facebook.com/cronachemaceratesijunior/

Instagram: https://www.instagram.com/cronachejunior/?hl=it

E-mail: junior@cronachemaceratesi.it

Whatsapp: 3313307773