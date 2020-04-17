L’assenza di socializzazione durante l’attuale periodo di quarantena è un problema per tutti, ma investe in modo particolare i giovani. Per questa ragione, la cooperativa Il Faro, tramite il proprio Centro Orizzonte per la famiglia e l’età evolutiva, ha attivato il progetto Orizzonte Live, una serie di laboratori gratuiti in videoconferenza, suddivisi in quattro aree tematiche di interesse: scientifico-matematico, storico, social media e linguistico. Scopo principale del progetto è quello di promuovere la socializzazione tra i ragazzi e le ragazze durante questo periodo di quarantena, offrendo al contempo un’occasione di dibattito e crescita. I laboratori, la cui frequenza è gratuita, inizieranno il 21 aprile, si svolgeranno il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18 alle 19 e saranno suddivisi in tre incontri della durata di un’ora.

Gli incontri si suddivideranno nelle seguenti macro aree: Scienza in casa! Attività matematico-scientifiche per bambini e ragazzi, che vanno da piccoli esperimenti domestici a un’elaborazione alternativa della matematica; Learn2Scape, un divertente laboratorio linguistico interdisciplinare, dove i ragazzi e le ragazze scopriranno come potenziare le lingue straniere (inglese e spagnolo) attraverso l’ascolto di musica e la visione di film e serie tv; #SocialLab, in cui i giovani approfondiranno la loro conoscenza dei social network, analizzandone non solo tutte le potenzialità e gli eventuali rischi, ma anche l’immagine che trasmettono di loro all’esterno; ed infine, Il Maestro di ieri e di oggi, perchè la scuola ha subito un grande cambiamento, è vero, ma quanti ce ne sono stati nel corso della storia? Come si insegnava ai tempi dell’antica Grecia e di Roma come si diventava un cavaliere o un letterato nel Medioevo, cosa si può insegnare oggi stando a casa? In questo divertente corso a tema storico, i ragazzi e le ragazze viaggeranno all’indietro nel tempo. I corsi sono stati progettati per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dalle scuole elementari a quelle superiori.

Per avere maggiori informazioni, o per iscriversi a uno di essi, è possibile contattare il Centro Orizzonte inviando un’e-mail all’indirizzo orizzonte@ilfarosociale.it, oppure chiamando il numero 3476465219. Al seguente link, invece, è possibile trovare il calendario completo dei corsi e di tutte le attività: https://www.ilfarosociale.it/orizzonte-live-4-nuovi-laboratori-didattici-a-distanza/.