di Elisabetta Pugliese

Il liceo scientifico “G. Galilei” di Macerata, anche in questo periodo particolare, ha deciso di partecipare alla Giornata della Terra, per ribadire l’importanza della sensibilizzazione e della formazione verso la salvaguardia dell’ambiente. Si tratta della più grande manifestazione del pianeta su questo argomento, che unisce proprio tutti nel celebrare la Terra. In questi giorni il sito della scuola si è arricchito dei lavori di alcuni studenti e studentesse, che hanno lasciato spazio alla fantasia e hanno affrontato l’argomento da diversi punti di vista. L’impegno e l’entusiasmo di alunni e alunne è stato tale da sorprendere persino le insegnanti che li hanno elogiati sia per la loro disponibilità al cambiamento, sia per la capacità di utilizzare linguaggi diversi da quelli tradizionalmente usati a scuola con grande professionalità.

Qualcuno ha deciso di unire arte e teoria, come Elisa Pistolesi della classe 4M, che ha dipinto un grande pianeta terra di carta, che si apre in due parti e all’interno contiene gli articoli dell’agenda 2030, incentrati tutti sul concetto di sviluppo sostenibile, dal consumo e produzione responsabili alla vita sott’acqua, dalla lotta contro il cambiamento climatico alla vita sulla terra.

Un altro gruppo di alunne, invece, ha creato un video con delle slides che parlano del cibo, un elemento importantissimo che lega tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La sostenibilità ambientale, lo spreco alimentare, la salute e l’alimentazione, spiegano le ragazze, non sono concetti distaccati tra loro, perché un’alimentazione sana deve anche avere un basso impatto ambientale e risparmiare preziose risorse naturali. Hanno poi raccontato il modello della doppia piramide alimentare ambientale, elaborato dalla Fondazione Bcfn, il tutto corredato da alcuni esempi calzanti. Altri alunni ed alunne, ancora, hanno creato il loro “Manifesto Green” a forma di piantina, con alcuni impegni importanti da rispettare. Molti sono gli aspetti fondamentali per loro: piantare alberi, mangiare bene, spostarsi sostenibilmente, non sprecare l’acqua, farsi sentire, privilegiare energia pulita e ridurre il consumo di carta, per dirne alcuni.

Le alunne della classe 1M, hanno creato un video sui “versicoli quasi ecologici”, raccontando il pianeta attraverso i versi di alcune poesie corredati da immagini. Altri ancora hanno fatto un video tra immagini e parole, spiegando a tutti che l’uomo è l’essere più potente della terra, che grazie alla sua abilità ha creato moltissime meraviglie. Ma allo stesso tempo, dobbiamo riflettere sul nostro potere, hanno detto i ragazzi, perché le vere meraviglie le ha fatte la natura con la sua potenza inimmaginabile, che però non è infinita e va preservata. Per questo obiettivo, c’è bisogno di tutto il nostro aiuto. Insomma, moltissime sono state le iniziative messe in atto dai giovani del liceo “Galilei” in occasione della Giornata della Terra, una ricorrenza nata mezzo secolo fa negli Stati Uniti grazie ai movimenti ambientalisti e alle associazioni studentesche universitarie. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione mondiale e fare sempre di più e meglio per il nostro meraviglioso pianeta, così che il diritto ad un ambiente sostenibile diventi un diritto e un dovere di ogni essere umano.

Ecco il link diretto allo spazio sulla Giornata della Terra del sito del liceo scientifico “G. Galilei”: https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=MCLS0001&page=2667708.

Immagini e video sono anche sul profilo Instagram dell’istituto.

https://prezi.com/view/nGo9YZ7BJ3LLxoDEL1OR/