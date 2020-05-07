«Da domenica 10 a domenica 24 maggio, avverrà, sui canali social Instagram e Facebook, il “Trisport at home”, con quiz simpatici e challenges divertenti». Con queste parole, direttamente dalle sue storie Instagram, l’attore di Corridonia Simone Riccioni invita tutti a partecipare alla sesta edizione del Trisport, il torneo di calcio a 5, basket e pallavolo organizzato dalla Casa Salesiana di Macerata che ha raggiunto oltre 250 ragazzi e ragazze. Riccioni prosegue: «Si possono iscrivere tutti, dagli 0 ai 200 anni, quindi ragazzi non potete scappare, vi dovete iscrivere, soprattutto perché stiamo cercando di spingere un altro evento bellissimo dei miei amici salesiani. Si tratta dell’iniziativa fundraising, “Ho e dono, non ho e chiedo”, per aiutare in questo periodo tutte le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19. Come i salesiani hanno aiutato me, anch’io voglio aiutare loro, quindi iscrivetevi, sosteneteci e dateci una mano».

Quest’anno, la gara avrà una veste tutta nuova per colpa della pandemia da Covid-19, che tuttavia non impedirà di divertirsi nel torneo amato dai giovani della città. Sarà un torneo un po’ più social, senza limiti di età: questa volta potranno partecipare tutti, perché le sfide saranno individuali. Quest’anno si farà tutto da casa, senza perdere lo spirito, la voglia di vincere, ma soprattutto spinti da una buona causa: diffondere e sponsorizzare la raccolta fondi della Casa Salesiana per le famiglie in difficoltà a causa di questo periodo difficile. “Ho e dono, non ho e chiedo”. Questo fundraising per le famiglie in difficoltà è attivo tramite il seguente Iban: IT08C0311113474000000010699. Contribuire è semplice, basta fare un bonifico con quello che si può. Anche chiedere è semplice, basta contattare la casa salesiana o il Ser.Mi.G.O. e il tutto avverrà nella più totale riservatezza.

Per quanto riguarda il torneo, quest’anno ci saranno diverse prove che riguarderanno come sempre tre sport, calcio, pallavolo e basket, e la prova jolly. Ci saranno quattro quiz a tempo, uno per ogni disciplina, e 8 prove pratiche, due per ogni disciplina. Il torneo durerà dall’11 al 24 maggio, periodo nel quale sarà sempre possibile partecipare a tutte le prove; l’ordine non è importante. Ci saranno dei premi in palio per ogni prova, e i vincitori saranno decretati tra il 25 e il 31 maggio, settimana nella quale verranno effettuate le votazioni. Ma come si partecipa? È semplicissimo: ogni giorno, dall’11 maggio, verranno inviati una storia e un post sulla pagina Instagram “trisport_mc”, con le indicazioni della prova e il regolamento della stessa. Potrà trattarsi di un quiz, o di qualcosa di pratico inerente una delle tre discipline o il gioco jolly. Per partecipare, basterà postare una storia con un video con lo svolgimento della prova, taggando la pagina e aggiungendo gli hashtag #trisport2020 e quello specifico di ogni prova, ad esempio #prova1. In questo modo la vostra storia verrà aggiunta alle storie in evidenza. Per vincere dovrete essere votati sul profilo Instagram. Nella settimana dal 25 al 31 maggio, ci sarà la possibilità di votare le storie in evidenza tramite la reazione “Cuore”: chi riceverà più reazioni sarà il vincitore della prova. Quindi fate girare la pagina fra amici, parenti e congiunti, e invitateli a votare: in palio ci saranno dei fantastici premi offerti dai nostri sponsor, squadre, giocatori e allenatori che credono che lo sport possa davvero servire a dare una mano alle persone