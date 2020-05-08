«Maestra scusi, ma è suonata la campanella!». Questo è il titolo dell’evento che le insegnanti della classe 5A del plesso “Salvo d’Acquisto” dell’Istituto Comprensivo “E. Mestica” di Macerata hanno creato su Meet, con l’obiettivo di far rivivere ad alunni ed alunne la tanto amata routine scolastica della “ricreazione”. Su richiesta delle maestre, gli studenti e le studentesse hanno indossato il grembiule, e quando è suonata la campanella, presa da un video su YouTube alle 10.15, hanno condiviso “tutti”, insieme alle maestre, la merenda. «In questo momento si cerca, anche attraverso questi gesti, di mantenere il senso di appartenenza alla classe, di dare importanza agli “affetti”». Queste sono le parole delle insegnanti, che quotidianamente cercano di portare avanti le lezioni, ma anche di tenere saldo il legame affettivo creato in questi anni di scuola. Le foto testimoniano la voglia e il senso di appartenenza dei bambini e delle bambine, che hanno risposto all’evento con entusiasmo. Le insegnanti riferiscono, inoltre, che gli alunni e le alunne frequentano quotidianamente le attività scolastiche a distanza, chi con il pc, chi con il tablet, chi con il cellulare, e alle videolezioni aderiscono attivamente sia la mattina, che il pomeriggio.