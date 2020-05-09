Ci sono libri che, quando avevamo più o meno la tua età, ci hanno fatto viaggiare. Non con i piedi, con l’auto o con l’aereo ma con la fantasia. Questo avranno pensato i ragazzi e le ragazze dell’associazione Cosa accade se abitiamo di Ussita in queste lunghe settimane in cui anche loro sono dovuti rimanere a casa. Come fare compagnia ai bambini e alle bambine del posto adesso che non ci si può incontrare? La risposta l’hanno trovata nei loro garage e nelle loro soffitte e librerie, dove se ne stavano i libri che avevano letto quando erano piccoli. Li hanno presi, hanno scelto quelli che si ricordavano fossero i loro preferiti, e poi li hanno impacchettati uno a uno e con l’aiuto del Comune li hanno consegnati porta a porta a tutti i bimbi e bimbe (ma anche ragazzi e ragazze più grandicelle) di Ussita. Una sorpresa che è anche un modo di ricordarci che si può essere comunità anche mantenendo le distanze. E che, prima o poi, torneremo a raccontarci le storie da vicino.