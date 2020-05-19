di Elisabetta Pugliese

Come sai, in questo periodo dobbiamo rispettare molte regole. Ancora per un po’, dobbiamo essere prudenti, restare a distanza dalle altre persone e soprattutto fare attenzione a non creare gruppi troppo grandi. In questo contesto, però, l’unica cosa a cui non viene imposto alcun limite è la nostra fantasia, che ci permette di viaggiare in mondi in cui possiamo essere chi vogliamo, creare, inventare e costruire sempre nuove cose, e soprattutto viaggiare con la mente ovunque desideriamo. Proprio attraverso la creatività, due ragazze hanno disegnato e colorato il manifesto della loro giornata, per condividere tutto ciò che fanno. La prima è Mila Giulia Lukezic, della classe 2I del plesso “Ungaretti” di Civitanova Alta. Lei si sveglia alle 9, e dopo aver rifatto il letto ed una bella colazione a base di pane, burro e marmellata, inizia la sua mattinata dividendosi tra compiti e videolezioni. Dopo pranzo (il piatto preferito di Mila Giulia è la pasta al ragù di cinghiale), si dedica a molte cose, e nel pomeriggio termina i compiti che non ha finito al mattino, videochiama i suoi amici e magari fa un po’ di ginnastica. Poi arriva il momento della cena, e prima di andare a dormire si gode un bel film in tv.

La seconda, invece, è Irene Ippoliti, della classe 1C della scuola secondaria di primo grado “Padre Matteo Ricci” di Montecosaro. Anche la sua mattinata trascorre tra videolezioni e compiti, poi dopo pranzo vede le sue amiche tramite cellulare, segue lezioni di chitarra online, disegna, si gode il giardino e fa un po’ di ginnastica. Dopo cena, invece, guarda un film con la sua famiglia, per poi andare a dormire. Durante la quarantena, poi, Irene ha anche creato una presentazione power point, che ha poi condiviso con le insegnanti ed i suoi compagni di scuola. Scorrono diverse immagini: bandiere italiane, lo slogan “andrà tutto bene”, simbolo del periodo che stiamo vivendo, mani che si stringono e persone che si aiutano a vicenda, che esprimono coraggio e speranza. Scrive Irene: «Ci troviamo in una battaglia dura, che cerca di sconfiggerci, ma non ce la farà. Non ci scoraggiamo, che ce la faremo. Siamo in una barca dove o tutti ci salviamo o tutti affondiamo, perché siamo un gruppo e nessuno si potrà dividere. Tutti insieme, senza paura. Forza Italia! Questo brutto intruso lo elimineremo». E tu? Come trascorri le tue giornate? Realizza anche il tuo manifesto e inviacelo, indicando il tuo nome e dove vivi. Sarà pubblicato su Cm Junior. Questi i canali in cui mandare il tuo:

Facebook: https://www.facebook.com/cronachemaceratesijunior/

Instagram: https://www.instagram.com/cronachejunior/?hl=it

E-mail: junior@cronachemaceratesi.it

Whatsapp: 3313307773