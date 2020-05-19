Siamo arrivati a maggio, al “Maggio dei Libri”, un appuntamento a cui l’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni” di Recanati, in una città della cultura e che legge, in linea coi programmi comunali, non poteva mancare. Nonostante le attività in presenza siano al momento sospese e questo non consenta una lettura “dal vero” agli studenti e alle studentesse, la scuola non si è fermata. In questa fase di emergenza legatA alle strategie della didattica a distanza, attraverso la commissione lettura la scuola ha pensato di proporre un nuovo contest, proprio in occasione del “Maggio dei libri” 2020. Sul filone degli argomenti sviluppati quest’anno all’interno del progetto lettura, il tema prescelto è #seleggoscopro, e con questo titolo l’istituto intende offrire ai suoi lettori momenti positivi, costruttivi e di speranza dedicati alla lettura come ascolto. Alcuni docenti si sono messi in gioco e hanno registrato audio e video dedicati alle letture d’autore. A partire da ieri e fino agli ultimi giorni di settembre 2020, il materiale sarà virtualmente donato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze della scuola, ma anche a chi vorrà ascoltare le storie che sono state scelte con un clic presente nella home page dell’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni”. Apparirà questo “Elenco libri”, dal quale chiunque potrà selezionare e ascoltare la lettura che desidera, alla scoperta di nuove avventure.