Lo scorso sabato Claudio Pettinari, rettore dell’università di Camerino, ha incontrato le studentesse e gli studenti dell’indirizzo Chimica e Materiali dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” di Recanati, presentando un appassionante viaggio nella chimica a partire dalla scienza dei supereroi Marvel. Un tradizionale appuntamento che ogni anno si ripete grazie al consolidato rapporto tra la scuola e Unicam e un’imperdibile occasione di crescita per ragazzi, ragazze e docenti. Nei fumetti che hanno accompagnato intere generazioni, ritroviamo temi quali mutazione, radiazioni ed evoluzione, e i personaggi nati dalla fantasia di Stan Lee diventano la via per esplorare e spiegare i materiali, i progressi tecnologici e le numerose scoperte scientifiche che hanno cambiato la storia della scienza e la vita dell’uomo.

Ed è così che giovani e docenti si sono immersi in un fantastico viaggio in cui, dai Fantastici 4 e i raggi cosmici al nuovo supereroe Virus, passando per la ragnatela di Spider Man, lo scudo di Capitan America, la tavola da surf di Silver Surfer e tutte le altre figure cosmiche dell’universo Marvel, hanno esplorato il mondo di radiazioni, magnetismo, polimeri, nanotecnologie, metamateriali e alcune delle loro applicazioni nella nostra vita. Fino ad arrivare ai virus, e alla spiegazione dal punto di vista di un chimico della struttura del Covid-19. Un incontro pieno di storia, cultura e scienza, che si è concluso nella discussione finale, con alcune profonde riflessioni dei ragazzi e delle ragazze, anche relative al periodo che stiamo vivendo. Il professor Pettinari ha rivolto il suo invito a sognare e a non perdere mai di vista i propri obiettivi, esortando tutti i giovani a studiare con tenacia e determinazione, non rinunciando mai, nemmeno nei momenti di sconforto, alla speranza di trasformare i sogni di adesso nella realtà di domani. Un messaggio speciale che, nel contesto storico e sociale di questo momento, assume un significato molto importante e di incoraggiamento per tutti i giovani.