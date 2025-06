di Elisabetta Pugliese

La creatività è importante, è ciò che più di tutti ci permette di distinguerci tra noi, e soprattutto ci aiuta ad immaginare un mondo tutto nostro, che possiamo disegnare, colorare e dipingere. Questo periodo di lockdown è servito a tutti noi per riflettere su noi stessi e sul modo in cui spendiamo il nostro tempo, spronandoci a valorizzarlo nel migliore dei modi. Leonardo Cantatore, della classe 1A della scuola secondaria di primo grado “Padre Matteo Ricci” di Montecosaro, ci ha mostrato la sua giornata attraverso un manifesto. Al mattino, non appena si sveglia, Leonardo fa una vera “colazione dei campioni”, un pieno di calorie con un maritozzo alla nutella e un estathé. Nel corso della mattinata segue le lezioni in videochiamata, e spesso sente nostalgia della scuola e dei suoi compagni. Poi pranza con la sua famiglia, e se c’è il sole gioca un po’ in giardino con sua sorella. Decide poi di dedicarsi alla Ps4, prima di tornare nuovamente a fare lezione online. Alle 17 è ora di fare i compiti, ma spesso Leonardo legge, è appassionato di “Le storie del mistero”. La sera, la sua mamma prepara pizza e patatine fritte: a lui piacciono molto, quindi si gode una bella cena. Prima di andare a dormire, poi, si concede un po’ di televisione. E tu? Come trascorri le tue giornate? Realizza anche il tuo manifesto e inviacelo, indicando il tuo nome e dove vivi. Sarà pubblicato su Cm Junior. Questi i canali in cui mandare il tuo:

Facebook: https://www.facebook.com/cronachemaceratesijunior/

Instagram: https://www.instagram.com/cronachejunior/?hl=it

E-mail: junior@cronachemaceratesi.it

Whatsapp: 3313307773