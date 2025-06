Si è conclusa la XVII edizione del concorso letterario regionale “C’era una Foglia”, dal titolo “Una fiaba dedicata al mare”, ideato dall’associazione “SpazioAmbiente” e patrocinato dalla Regione Marche. Hanno partecipato oltre 600 alunni ed alunne delle scuole primarie marchigiane. “C’era una Foglia” è un’iniziativa che crea una rete tra le istituzioni, amministrazioni, scuole ed aziende del territorio per un grande progetto, oltre che educativo, di solidarietà. Le classi vincitrici di questa nuova edizione del concorso dedicata al mare sono: la classe quarta, con referente Alessandra Pambianco, della scuola “L. Mercantini” di Ancona, con “Lenny, il pesce venuto da lontano”, la classe 3C, con referente Maria Belà, della scuola “G. Rodari” di Porto Sant’Elpidio, con “Il mistero dei tardadelfini”, la classe quarta, con referente Marina Trobbiani, della scuola “A. Frank” di Macerata, con “Io non sono piccolo”, la classe 3A, con referente Angela Gazzetti, della scuola “Pittura del Braccio” di Recanati, con “Ciao, io sono il mare”. Si aggiudica il premio speciale “Rainbow”, per il maggior numero di preferenze ricevute online (con 127 voti, pari all’11,3 percento) la classe 3A, con referente Cristina Mengoni, della scuola “Gianni Rodari” di Ancona, con “Una volta e ci sono ancora…Le leggi del mare”. Vince, invece, il premio speciale “Cronache Maceratesi Junior” la classe 4A, con referente Benedetta Trisciani, della scuola “Q.re Pace” di Macerata, con “La lotta per un mondo pulito”.

Dal 3 giugno sarà disponibile il nuovo libro dal titolo “Una Fiaba dedicata al Mare”, che raccoglie tutti i lavori partecipanti al concorso, 88 pagine a colori, illustrato da sei professionisti e, come nelle precedenti edizioni, tutti i proventi dalla vendita ad offerta sono destinati a sostenere un progetto di solidarietà. Per aver il libro e contribuire al progetto, contattare il numero 0715962850 oppure il 3494015115 – Segreteria Fondazione Ospedale Salesi Onlus. Dall’anno scolastico 2002-2003, questo progetto ha già coinvolto oltre 10.000 alunni ed alunne di 191 istituiti e scuole primarie marchigiane: numeri che danno l’idea dell’importanza dell’iniziativa che ha già raccolto e pubblicato circa 670 lavori tra storie, fiabe e poesie. Tutti i lavori sono pubblicati sul dell’associazione “SpazioAmbiente”, www.spazioambiente.org.