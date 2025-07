Al liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata la creatività non ha mai fine. Tra i tanti elaborati creati dagli studenti e dalle studentesse in questo periodo di didattica a distanza, ci sono anche le immagini riprodotte su vari indumenti. Questo è ciò che hanno fatto gli alunni e le alunne della classe 1D per la disciplina di Moda: hanno decorato t-shirt e camicie a tema Covid-19, rappresentando le proprie impressioni ed emozioni. «Quello del Coronavirus è di certo un periodo caratterizzato da limiti, restrizioni e preoccupazioni – racconta la professoressa Annamaria Papetti – ma i ragazzi e le ragazze continuano a sorprendere, dimostrando di avere tante risorse, forza vitale e creativa. Dalle immagini emerge il contrastare delle emozioni, le paure, ma anche una visione positiva di questo momento storico che sarà sicuramente ricordato, dando a questo indumento una connotazione di contemporaneità nello stile e una personalizzazione attraverso il loro messaggio». Anche Lorella Cesetti, professoressa di Moda, ha affrontato con i suoi ragazzi e ragazze questa tecnica, con la differenza che gli alunni e le alunne dovevano prima di tutto prendere un foglio, degli acquerelli ed una sedia, per poi aprire la finestra e iniziare a dipingere ciò che vedevano dalle mura di casa loro, scorgendo dei particolari che non avevano mai notato. Successivamente dovevano procedere con il creare diversi moduli e riprodurli in traslazione, rotazione e specchiato. Infine, dal modulo si giungeva alla realizzazione di una stampa per t-shirt. Una delle alunne scrive a proposito della sua rappresentazione: «Ogni mattina quando vado ad aprire le persiane, la vedo lì che si prende cura dei suoi amati fiori. Guardo mia nonna e penso a quanti abbracci non ci siamo date; ma quando tutto questo finirà, sarà l’abbraccio più bello, quello mai dato».

Gli elaborati di ragazzi e ragazze con la professoressa Annamaria Papetti:

Gli elaborati degli studenti e delle studentesse con la professoressa Lorella Cesetti: