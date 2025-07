Una festa in sicurezza, un momento per salutarsi al termine di 5 anni di scuola e proiettati verso una nuova avventura che prenderà il via il prossimo anno. L’idea dell’amministrazione di Recanati, fortemente voluta dall’assessore Rita Soccio, è piaciuta al vice ministro dell’Istruzione Anna Ascani che lo ha manifestato in una lettera.

«Caro sindaco e cari assessori, ho appreso con piacere la notizia della giornata che avete deciso di organizzare per gli alunni delle scuole del Comune per dare loro la possibilità di salutarsi finalmente in presenza, all’aperto e in sicurezza, dopo settimane di lontananza dovute all’emergenza sanitaria in corso. Credo che sia un modo per permettere ai giovani di chiudere questo anno in serenità. Di ritrovare i loro legami e tornare, anche se in piccola misura, alla socialità che i mesi di lockdown hanno costretto a mettere da parte. E questo è tanto più importante per chi cambierà scuola, compagni e insegnanti, passando dalla quinta elementare alla prima media e dalla secondaria di primo grado alle scuole superiori. Voglio ringraziare voi, la comunità scolastica, le famiglie e coloro che, con estrema responsabilità, hanno permesso tutto questo. Sono a disposizione per supportarvi. Intanto al Ministero stiamo lavorando senza sosta per quella che è la priorità assoluta, ovvero la ripartenza a settembre: dobbiamo consentire a tutti i nostri studenti di tornare in classe, in presenza e in sicurezza».