Raccontare con immagini e testo la vita ai tempi del Covid-19. Questo è il progetto “Reportage a Domicilio”, a cui hanno partecipato gli alunni e le alunne delle classi 3D, 3E e 4D dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata. Gli studenti e le studentesse , guidati dal professor Jacopo Caggiano, hanno catturato degli stralci di ciò che abbiamo vissuto, delle difficoltà, di ciò che ha caratterizzato le nostre giornate, che rimarrà impresso per sempre nelle memorie di tutti. È proprio il professore a raccontare ciò che hanno fatto i suoi ragazzi e ragazze in questo reportage.

«Estraniare lo sguardo per un giorno e narrare attraverso immagini e testo la vita quotidiana che vediamo passare davanti ai nostri occhi con incessante ed apparente infinita ripetizione. Catturare in un click il momento irripetibile che rimarrà impresso per sempre nei “Reportage a Domicilio” ai tempi del Coronavirus 2019. Con iniziale titubanza e comprensibile spaesamento, gli alunni delle classi 3D, 3E e 4D dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata si sono messi in discussione realizzando una serie di lavori, nei quali è possibile percepire, bloccata nel tempo e attraverso le loro storie e foto, una sezione di ciò che è stato e ha segnato tutti noi profondamente. Chissà cosa penseremo rileggendo e rivedendo questi reportage in un mondo altro di un tempo passato».

Ecco alcune immagini del “Reportage a Domicilio”: