Centro estivo al museo

A Recanati per le bambine e i bambini non poteva mancare un centro estivo culturale organizzato dal Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Voluto dall’assessorato alle culture e organizzata da Sistema Museo e Spazio Cultura, il centro è un tuffo nella creatività tra arte e storia cittadina, per sperimentare in modo divertente le tecniche e i linguaggi dell’arte. Il progetto sarà un fantastico viaggio alla scoperta del museo e del parco, partecipando ad attività poetiche e musicali ma anche creative e naturali, tutto in totale sicurezza. L’arte e la bellezza saranno strumenti di crescita personale e creativa tra le opere di Lorenzo Lotto e l’universo naturale del parco di Villa Colloredo Mels. Per tutte le informazioni e iscrizioni, visitare i siti www.spazioculture.com e www.infinitorecanati.it, oppure telefonare ai numeri 3282241834 e 3337084052.