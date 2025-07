Pic nic all’aperto, giochi con l’acqua e ogni giorno un’avventura in compagnia della propria squadra di amici ed amiche. Così i centri estivi della Scuola materna Figlie dell’Addolorata di Macerata, avviati ormai due settimane fa, regalano un ritorno alla normalità, un po’ di spensieratezza, mancata troppo a lungo, a bambini e bambine nella fascia 2-7 anni. Il tutto con la massima attenzione al rispetto del protocollo e alle misure di sicurezza previste.



Per i piccoli e le piccole un ritorno alla socialità e a ritmi scanditi dalla gioia di stare insieme, di mettersi alla prova e di condividere, per le insegnanti e per lo staff della scuola un banco di prova per la riapertura a settembre quando l’attenzione dovrà essere massima.

«Intanto i sorrisi di bambini e bambine sono per noi il regalo più grande. Loro sono una meraviglia e meritano di essere curati, coccolati e guidati dopo aver vissuto una situazione estemporanea di isolamento e di stravolgimento delle abitudini, per loro particolarmente dura» spiega lo staff della scuola paritaria.

I centri estivi saranno un cammino tra sorprese e scoperte fino al 31 luglio.