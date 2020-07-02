All’Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli si sono conclusi, con riconoscimenti e soddisfazioni, gli esami di stato, l’appuntamento più atteso dai ragazzi e dalle ragazze delle classi quinte. Gli edifici scolastici sono tornati ad animarsi per un esame del tutto inedito, diverso dal passato in quanto contraddistinto da una nuova articolazione e dalle regole imposte dal protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza: distanziamento sociale, mascherine, gel disinfettanti, percorsi differenziati per gli alunni, le alunne e le commissioni, supporto costante e vigile da parte della Croce Rossa. Un’atmosfera incoraggiante, un lavoro di squadra dei commissari e dei presidenti coinvolti, che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di vivere con serenità questa importante prova: «Anche solo guardare i professori mi ha trasmesso sicurezza – ha detto un alunno al termine del colloquio orale – sono contento, è stato un vero esame e ne sono molto soddisfatto. Tutta l’ansia accumulata si è sciolta fin dal primo momento».

La dirigente scolastica Maria Rosella Bitti ha ricordato che «Questo esame rappresenta bene la vita, piena di imprevisti ed ostacoli. C’è stato un grande impegno da parte di tutti per far sì che questo momento restasse nel ricordo dei ragazzi e delle ragazze in modo positivo, come un momento importante, la fase conclusiva di un percorso di crescita che li porterà ad essere cittadini consapevoli e competenti professionisti nel mondo del lavoro». Tanti gli apprezzamenti rivolti alla dirigente per il lavoro, alacre e puntuale, di vero supporto educativo e didattico, svolto durante quest’anno così impegnativo e gli esiti delle valutazioni agli esami di stato ne sono la prova tangibile: 16 alunni ed alunne hanno conseguito la valutazione del 100 e 6 studenti e studentesse hanno ottenuto, con grande soddisfazione, la valutazione del 100 e lode, su un totale di 154 discenti coinvolti.

Le iniziative e le attività dell’istituto alberghiero di Cingoli non si sono arrestate neanche durante l’epidemia sanitaria: con intenso impegno si è prontamente avviata la didattica a distanza, si sono organizzati convegni e rubriche on line, i rapporti con le aziende e le associazioni del territorio si sono mantenuti vivi e proficui, valorizzando le poliedriche esperienze degli alunni e delle alunne e le ricchezze del nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Mancano gli ultimi appuntamenti istituzionali per chiudere il sipario dell’anno scolastico 2019/2020, che ha visto l’istituto alberghiero al top di gamma tra tutti gli istituti professionali grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione che animano tutta la comunità scolastica dell’Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli, in particolare l’instancabile e apprezzatissima dirigente Maria Rosella Bitti, che a settembre lascerà il testimone della guida dell’istituto in quanto in procinto del pensionamento.