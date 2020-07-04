Si è concluso venerd’ il progetto Pon “Toccare la Storia”, che ha visto protagoniste le classi 4^ e 5^ della scuola primaria dei plessi di Treia, Passo Treia e Chiesanuova dell’Istituto Comprensivo “E. Paladini”.

Lo scopo del progetto è stato quello di sensibilizzare e di far conoscere a bambine e bambini la storia e l’arte del nostro territorio, con particolare attenzione al concetto di accessibilità del patrimonio culturale.

Dalla visita al Museo Tattile Omero di Ancona (anche essa avvenuta in modalità virtuale), passando per l’illustrazione delle favole classiche e apprendendo le basi del codice Braille, i bambini sono stati infine i protagonisti di un vero e proprio viaggio virtuale alla scoperta del Museo Civico Archeologico di Treia.

Il corso si è tenuto in videoconferenza ed è stato curato dalle insegnanti Sonia Soverchia e Katia Rossetti. Gli studenti e le studentesse, guidati da Laura Buratti, Serena Emili e Claudio Picchio, volontari del Servizio Civile Universale, in forze presso l’Ufficio Cultura del Comune di Treia, sono divenuti piccoli “visitatori digitali” ed hanno avuto modo di conoscere direttamente dalle loro case e con un pizzico di divertimento le origini e la storia di Treia.

Grazie all’illustrazione dei reperti ospitati all’interno del Museo, i bambini e le bambine hanno scoperto l’insediamento neolitico di Santa Maria in Selva, hanno ammirato i corredi delle sepolture di età picena e sono rimasti colpiti dal prestigio della città romana di Trea, con le sue iscrizioni, le sue statue ed il culto di Iside e Serapide. Nonostante l’assenza fisica imposta dalle misure precauzionali, la partecipazione alla videolezione è stata attiva, con domande ed interventi; una bellissima esperienza che ha permesso loro, nonostante le misure precauzionali, di immergersi in uno dei più bei tesori della città del pallone con il Bracciale, alla scoperta delle origini di Treia.

Tutti, piccoli e grandi, possono fare una visita virtuale al Museo Civico Archeologico, accedendo al sito di “Treia Musei – Rete culturale della città” all’indirizzo: https://www.treiamusei.it/