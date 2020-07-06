Quando si va al mare bisogna stare molto attenti a non perdersi: ci sono molte persone, spesso gli ombrelloni sembrano tutti uguali, quindi conviene non allontanarsi e tenere sempre d’occhio la propria famiglia. Ma è molto facile distrarsi, specie nel momento in cui si sta giocando in riva al mare con gli altri bambini e bambine. In una situazione del genere, la creatività può essere di grande aiuto, proprio come è successo al piccolo Filippo, 7 anni di Tolentino. Spesso è dovuto andare durante la giornata in spiaggia a riempire i secchielli per sua sorella. Per evitare di perdersi, come Pollicino, ha creato una vera e propria strada fatta di ben 53 castelli di sabbia. Seguendo il tragitto che ha tracciato in maniera così fantasiosa, non ha mai perso la via ed ha potuto ritrovare facilmente l’ombrellone della sua famiglia.