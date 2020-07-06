sabato, Agosto 9, 2025
Filippo come Pollicino,
una strada di 53 castelli di sabbia
per ritrovare l’ombrellone

TOLENTINO - Il bambino di 7 anni ha fatto ricorso alla creatività per essere prudente anche in riva al mare

I 53 castelli di sabbia fatti da Filippo, 7 anni di Mogliano

Quando si va al mare bisogna stare molto attenti a non perdersi: ci sono molte persone, spesso gli ombrelloni sembrano tutti uguali, quindi conviene non allontanarsi e tenere sempre d’occhio la propria famiglia. Ma è molto facile distrarsi, specie nel momento in cui si sta giocando in riva al mare con gli altri bambini e bambine. In una situazione del genere, la creatività può essere di grande aiuto, proprio come è successo al piccolo Filippo, 7 anni di Tolentino. Spesso è dovuto andare durante la giornata in spiaggia a riempire i secchielli per sua sorella. Per evitare di perdersi, come Pollicino, ha  creato una vera e propria strada fatta di ben 53 castelli di sabbia. Seguendo il tragitto che ha tracciato in maniera così fantasiosa, non ha mai perso la via ed ha potuto ritrovare facilmente l’ombrellone della sua famiglia.

