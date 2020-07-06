Tempo di riconoscimenti a Caldarola. Nei giorni scorsi il sindaco Luca Maria Giuseppetti, insieme all’assessora Teresa Minnucci, ha presenziato ad una cerimonia di consegna degli attestati ai ragazzi e alle ragazze di Caldarola e Belforte del Chienti, che si sono distinti negli esami di terza media ottenendo un 10 o un 10 e lode. L’evento è stato organizzato nell’auditorium della scuola “De Magistris”, alla presenza anche del sindaco di Belforte Alessio Vita. La dirigente scolastica Mara Amico ha presentato i cortometraggi realizzati dagli alunni e dalle alunne con le attrezzature audiovisive professionali donate lo scorso anno dal Rotary club Adda Lodigiano: telecamere, macchine fotografiche, microfoni e green screen di un livello qualitativo pari ad una casa cinematografica. Presenti il presidente della Fondazione Rotary International Carlo Locatelli, insieme ai vertici del club locate del Rotary, Rita Servidei, Carla Passacantando e Paolo Perri, accompagnati dal dottor Stefano Gobbi.

I cortometraggi sono stati realizzati in assoluta autonomia dai ragazzi e dalle ragazze del “De Magistris”, coordinati da Lorenzo Raponi di Officine Mattoli. Due i temi scelti dagli studenti e dalle studentesse, il terremoto e il ritorno alla vita in un paese stravolto per i caldarolesi e le vere priorità dell’esistenza per i belfortesi, come l’amicizia, l’ambiente e il ritorno ai giochi semplici di una volta. Incoraggianti le parole del sindaco Giuseppetti rivolte ai ragazzi e alle ragazze delle terze medie, per la verità pochi quelli presenti nella giornata di ieri: «Gli esami veri non sono quelli di terza media – ha detto – ma le continue difficoltà che la vita ci propone, voi avete dimostrato con grande forza di riuscire ad affrontare e superare momenti difficili, come il terremoto prima e il lockdown dovuto al Coronavirus poi, ci avete dimostrato una grande forza». Alle parole del sindaco si è aggiunto il collega di Belforte Alessio Vita, che ha anche ringraziato il Rotary di Adda Lodigiano: «La Lombardia è la più colpita dal Coronavirus con migliaia di morti – ha ricordato – sapere che nonostante questo ci sono persone che si sono mosse per aiutare questi paesi terremotati riempie il cuore di gratitudine».

La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati agli studenti e alle studentesse e lo scambio di gagliardetti tra i club Rotary. Ma la giornata non è terminata per il sindaco Giuseppetti, che ha coordinato in prima persona gli ultimi dettagli dell’inaugurazione sabato 4 luglio.