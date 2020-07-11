L’appello in una classe ricostruita all’aperto, il suono della campanella e poi l’uscita simbolica dal percorso delle elementari rompendo delle porte di polistirolo. Così alunni e alunne della classe quinta della scuola “Giulio Natali” di Sforzacosta, frazione di Macerata, hanno festeggiato la fine della scuola elementare al ristorante la Contrada di Tolentino. Presenti anche le maestre Simonetta Taffetani, in pensione dal prossimo anno, Fabiola Tizzoni arrivata appositamente da Esanatoglia e Laura Sestili. Assente giustificata la maestra Antonella tornata nella “sua” Sicilia. Da tutti i genitori un grande in bocca al lupo.